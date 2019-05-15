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2019-05-15 برلمانية مصرية بعد الهجوم الإرهابي على محطتي الضخ: نقف في ظهر المملكة متابعات الخليج 365 - القاهرة Advertisements أدانت النائبة البرلمانية المصرية غادة عجمي، استهداف محطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو السعودية، مؤكدة أن الهجوم الإرهابي يستهدف التأثير على استقرار المملكة.

وشددت النائبة المصرية في تصريحات صحفية لها، على ضرورة إجراء تحقيق في الحادث، خاصة وأن الاستهداف جاء بطائرات درون (دون طيار)، بما يؤكد وجود دول معادية تقف خلف الحادث.

وثمنت النائبة جهود سلطات المملكة في السيطرة على الحريق، مؤكدة وقوف الدولة المصرية في ظهر المملكة ضد أي اعتداء عليها. وتوالت ردود الفعل الدولية الرافضة لهذا الاستهداف الذي يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.









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