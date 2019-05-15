محلل اقتصادي لـ”المواطن”: العمل الإرهابي يستهدف إمدادات الطاقة للعالم

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفرالباطن

قال المحلل الاقتصادي فيصل الدوخي، إن العمل الإرهابي الذي تعرضت له محطتا ضخ خط النفط في منطقتي عفيف والدوادمي بواسطة طائرات درون المفخخة، لا يستهدف المملكة فحسب بل أمن إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي ككل؛ لما للسعودية من أهمية ودور كبير في أسواق النفط.

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وأكد الدوخي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن المملكة تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم وثالث أكبر منتج للنفط، حيث ارتفعت أسعار النفط بعد هذا الهجوم بنحو 1% لذا كان الهدف من هذا العمل الإرهابي التخريبي هو خلق المزيد من التخوف والإرباك في سوق الطاقة النفطية عبر ضرب المنشآت النفطية أو حركة الملاحة التجارية.

وأضاف أن تأثير هذا الهجوم كان محدودًا ووقتيًا على سوق النفط وسرعان ما امتصت تأثيراته بعد تصريح وزير النفط خالد الفالح بأن الحريق في إحدى المحطتين خلّف أضرارًا محدودة ويجري إصلاحها وإعادتها لوضعها الطبيعي، حيث طمأن الوزير العالم باستمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.