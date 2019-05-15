صالح الطريقي: التشدد الديني ليس التطرف الوحيد وهذه المفاجأة!

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الإعلامي صالح الطريقي أن التشدد الديني ليس هو سبب التطرف الوحيد ولكن المفاجأة كانت في وجود تيار جديد من التطرف الفكري، يسعى للتخوين ويطعن في الوطنية لمجرد الدعابة.

وذكر الطريقي خلال حواره إلى برنامج “الليوان” الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر يوميًا في رمضان على قناة روتانا خليجية، أن التطرف يعد طريقة تفكير، سببه الرئيس الاعتقاد بأن الأفكار الخاصة للشخص ليست فرضيات قابلة للصحة والخطأ، وإنما حقيقة مطلقة تمثّل الخير والفضيلة والفئة الناجية، مبينًا أنه توجد مشكلة في احترام التعدد والاختلاف والتنوع، وهو أمر بحاجة إلى أن يتم تدريب الناس على فن الحوار من مراحل الطفولة الأولى.

وأشار الطريقي إلى أن هناك من يخلق قضايا وهمية ليتخذها ذريعة للهجوم على الآخرين وتخوينهم، لافتًا إلى أن حل مشكلة التطرف يبدأ من التعليم والفلسفة والمنطق، مشددًا على أن الإبحار في التعليم يخفف من حدة تحيز الإنسان لأفكاره، كما أن الفن يرفع من الإنسانية وتقبل الآخر.