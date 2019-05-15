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شكرا لقرائتكم فيديو.. الأتراك خائفون من أردوغان: حقًا سئمنا منك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. الأتراك خائفون من أردوغان: حقًا سئمنا منك
متابعات الخليج 365 - الرياض
يعيش النظام التركي أيامًا لم يَرَ مثلها بعد تزايد الغضب الشعبي ضد نظام رجب طيب أردوغان.
وقال مواطنون أتراك: حقًا سئمنا من إهانة طيب أردوغان وغضبه وصياحه اليومي للناس على شاشات التليفزيون؛ لأن الاقتصاد انتهى، ولا يستطيع متابعات الخليج 365 شراء كيلو طماطم، وأصبح كيلو البطاطس الواحد بـ10 ليرات، وفي المقابل يُركز أردوغان على الانتخابات لمدة شهر”!
يأتي هذا في الوقت الذي أصبح فيه الجميع خائفًا من التعبير عن آرائهم، فباختصار الشعب لا يحبه، ويريدون حرية الرأي، خاصةً وأن أكثر عدد من الصحفيين المسجونين يوجد في تركيا.
ولا يوجد حرية صحافة أو احترام للمعارضين، فأردوغان لا ينظر لباقي الأحزاب بنظرة جيدة، ويستخدم دائمًا أسلوب النقد اللاذع عليهم”.
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