السميري لـ”المواطن”: ميليشيا الحوثي تستهدف الاقتصاد العالمي

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

أكد الباحث في علم الجريمة الدكتور عبدالرحمن عبدالحميد السميري، أن الأعمال الإرهابية التي استهدفت بعض المنشآت النفطية وقبلها الناقلات النفطية في الخليج العربي لا تستهدف أمن المملكة والخليج فحسب بل تستهدف الاقتصاد العالمي وبالتالي ينعكس ذلك سلبًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

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وتابع السميري في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن استخدام طائرات الدرون في العملية عبر خلايا مندسة تتبع ميليشيا الحوثي، أمر يستوجب تقوية الجبهة الداخلية والشعور بالمسؤولية الوطنية للحفاظ على الأمن ومتابعة كل ما يدور حول استهداف الوطن ومنشآته.

وأكد السميري أن تعرض تلك المنشآت النفطية للعمليات الإرهابية يؤكد ضلوع أعداء المملكة في مثل هذا السلوك الإرهابي والأعمال التخريبية الذي يستوجب التصدي لها بكل حزم وقوة من قبل المجتمع الدولي للمحافظة على الاقتصاد العالمي.