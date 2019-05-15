خبير اقتصادي لـ”المواطن”: هكذا سيؤثر استهداف محطتي ضخ البترول على أسعار النفط

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - علي مدخلي

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن مليشيا الحوثي المرتبطة بالنظام الإيراني أصبحت لا تهدد أمن المملكة والخليج فحسب بل أصبحت تهدد الاقتصاد العالمي، وذلك بعد العمل الإرهابي الجبان باستهداف محطتي ضخ للبترول تتبعان شركة أرامكو في محافظتي عفيف والدوادمي.

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وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح إلى “متابعات الخليج 365” أن على دول العالم التحرك واتخاذ موقف حازم ووضع حدٍّ لهذه الممارسات الجبانة من هذه المليشيات وأتباعها، والوقوف إلى جانب المملكة والتعاون معها لضرب الإرهاب بمختلف أشكاله ووسائله.

وقال القحطاني إن هذا العمل الجبان لا يستهدف مصادر الطاقة في المملكة بل جميع الدول المصدرة في العالم، وهذا مؤشر خطير سوف يؤزم من أسعار النفط التي طالما حرصت المملكة ودول أوبك على ضبط أسعارها خاصة في الأشهر الماضية والتي كانت أسعار النفط في متناول الجميع.