محلل سياسي لـ”المواطن”: الهجوم على ناقلات النفط التجارية عمل إرهابي بامتياز

2019-05-15

متابعات الخليج 365- محمدالمقصّي

أكد المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور أحمد بن حسن الشهري أن الهجوم على ناقلات النفط التجارية عمل إرهابي بامتياز يستهدف سلعة النفط الرئيسية للتجارة العالمية، والتي تعد من أهم السلع التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، موضحاً أن ذلك يتضح من هذا التزامن في اختيار الأمكنة والوقت والهدف أنها تحمل توقيعاً واحداً يدل على أن المخطط والمنفذ جهة واحدة.

وتابع الشهري في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن قادة النظام الإيراني وفي مقدمتهم المرشد خامنئي ورئيس الدولة حسن روحاني وقائد الحرس الثوري سبق وأن أطلقوا تهديدات بغلق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة فيه ومنع الصادرات من المرور منه في حال تم منع إيران من تصدير نفطه.

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وقال إن هذا يعطي دلالة مؤكدة على أن هذا النظام هو من أوعز لأذرعه الإرهابية بتنفيذ هذه العمليات التخريبية والتي كان تأثيرها المادي محدوداً، إلا أن نتائجها كانت إيجابية فقد اقتنع العالم أجمع بخطورة هذا النظام الميليشياوي على الممرات الملاحية، واقتصاديات العالم التي تمر من الخليج العربي وباب المندب والتي تصل إلى٤٠٪؜ من التجارة العالمية وما يقارب ٢٠ مليون برميل من النفط الخام الأمر الذي نقل العقاب على نظام الملالي من الجانب الأمريكي بمفرده إلى المجتمع الدولي بأكمله بعد أن شاهد هذه العمليات الإرهابية التي تستهدف مقدراته الاقتصادية والتي تلامس حاجة متابعات الخليج 365 المعيشية والتي ستتأثر بارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار التأمين والنقل والتي ستؤدي إلى ارتفاع فاتورة المعيشة على المستهلك النهائي وهو متابعات الخليج 365، وسيعجل بقطع رأس الإرهاب في طهران وتقليم وقطع أذرعها في الوطن العربي ليعم السلام والأمن بالوطن العربي والعالم.

وشدد على ضرورة رفع درجة التأهب والمراقبة على جميع المنشآت الحيوية تحسباً لمحاولات قادمة على منشآت أخرى، لأن هذه المليشيات وهي تحتضر ستحاول الضرب في مختلف الدول والجهات لمحاولة خلط الأوراق وإدخال المنطقة في أتون حرب وأزمات وهذا ما يتطلب يقظة لإحباط أي مشروع تخريبي تدميري محتمل.