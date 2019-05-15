الموافقة على نظام الإقامة المميزة السعودية

وافق مجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على نظام الإقامة المميزة، ويأتي القرار في سياق تنفيذ إصلاحات لتنويع الاقتصاد السعودي، والمُقرر أن يُسهم في زيادة العوائد المالية المباشرة لتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية وتنمية الناتج المحلي الوطني، ويحرك عجلة الاقتصاد من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي, إن «نظام الإقامة المميزة سيعزز من التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية ويحد من التستر»، وبحسب خبراء اقتصاد، سيُوفر نظام الإقامة المميزة فرص عمل كثيرة، كما أنه سينعكس إيجابًا في زيادة النشاط الاقتصادي بقطاعات الخدمات والتجزئة ودعم قطاع السياحة.

ويهدف النظام الجديد إلى منح المستفيدين منه فرصة التمتع بخدمات تقدم للمواطن كامتلاك العقار، والانتفاع منه من خلال الاستئجار، وخدمات التعليم والصحة وجميع المرافق، وفق الأنظمة المرعية في المملكة، بالإضافة إلى أنه سيحسن جاذبية السوق السعودية وكفاءتها لاستقطاب الكفاءات المميزة من خلال السماح بحرية تنقل حامل الإقامة بين منشآت الأعمال، وهو ما يرفع مستوى تنافسية القوى العاملة لرفع قدراتهم وتطويرها، وينقسم المشروع إلى قسمين: إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة، برسوم محددة، ويمنح النظام الجديد للمقيم مزايا الإقامة مع أسرته واستصدار أذون زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل، ومن خلال موقع نجوم نرفق إليكم الشروط التي يجب استيفاؤها للحصول على الإقامة المميزة.

الشروط التي يجب استيفاؤها للحصول على الإقامة المميزة

أن لا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً.

أن يكون حاصلا على إقامة نظامية في المملكة إذا تقدم بالطلب من داخلها.

ملاءة مادية للمتقدم.

وجود جواز سفر ساري المفعول.

كذلك تتطلب سجلاً جنائياً نظيفا، وتقريراً صحياً يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.

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