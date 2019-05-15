شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس اليوم «الأربعاء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء) أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) وتشمل الأجزاء الشرقية من تلك المناطق كذلك على مناطق الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى منطقة الجوف، في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، و جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

على صعيد آخر الأرصاد من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظة بدر الجنوب و حبونا، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.