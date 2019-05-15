دارة الملك عبدالعزيز تدشن "الواتس آب" الإخباري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشنت دارة الملك عبدالعزيز خدمة جديدة لإيصال أخبارها ورسالتها إلى أوسع شريحة من المجتمع، من خلال خدمة "الواتس آب" الإخباري.

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تأتي هذه الخطوة استجابة لطلبات كثير من المتخصصين ذي العلاقة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها والمعنيين بالأخبار العلمية والمعرفة ومتابعي أنشطة الدارة ومطبوعاتها ومنتجاتها الإلكترونية المتعددة والمتنوعة، خصوصا المتزامنة فضلا عن تعزيز تواجد المعلومة التاريخية في المشهد الثقافي العام.

وحددت دارة الملك عبدالعزيز الرقم 0996550977528 للتواصل معها للتزود بالأخبار، ما يتيح التفاعل مع نشاطات الدارة والإسهام في المتاح منها من خلال إرسال كلمة موافق على هذا الرقم.

وتضاف هذه الخدمة إلى القنوات الإعلامية التي تملكها دارة الملك عبدالعزيز وعلى رأسها قناة اليوتيوب الخاصة وحسابها في على منصة توتير @Darahfoundation.