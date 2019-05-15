الفالح يعلن تفاصيل هجوم تخريبي استهدف ناقلتين سعوديتين في مياه الخليج

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أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح بأنه في تمام الساعة السادسة من صباح أمس الأحد (السابع من شهر رمضان المبارك 1440هـ الموافق 12 مايو 2019م)، تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من إمارة الفجيرة.
وقال الفالح إن الهجوم التخريبي وقع بينما كانت إحدى الناقلتين في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية؛ مضيفًا أنه «لم ينجم عن هذا الهجوم ولله الحمد أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين».
وشجب الفالح هذا الاعتداء الذي يستهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في أنحاء العالم كافة.
وأكد وزير الطاقة على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسبا للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي.
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مقدم من رويترز
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السعودية: ناقلتا نفط سعوديتان تعرضتا لهجوم قرب ساحل الإمارات
قالت السعودية يوم الاثنين إن ناقلتي نفط سعوديتين كانتا ضمن سفن تعرضت "لهجوم تخريبي" قبالة ساحل الإمارات. ولم يسفر الهجوم عن إصابات لكنه تسبب في أضرار بالغة في هيكلي السفينتين.Reuters
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عسكريون متقاعدون يعتصمون أمام مصرف لبنان المركزي رفضا لخفض المعاشات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.