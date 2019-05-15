، تهديدات محتملة .. "الخارجية" الأمريكية تدعو بعض موظفيها إلى مغادرة العراق ،

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بعد الحديث عن تهديدات وشيكة محتملة ضدّ القوات الأمريكية بالعراق، دعت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، موظفيها "غير الأساسيين" إلى مغادرة بغداد.
وقالت السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان، إن وزارة الخارجية أمرت "موظفي الحكومة غير الضروريين" في العراق، بالرحيل على الفور، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وفي إشارةٍ للسفارة والقنصلية الأمريكية في أربيل، قالت "خدمات التأشيرات العادية فيهما ستصبح معلقة مؤقتاً. إن الحكومة الأمريكية لديها قدرة محدودة على تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين في العراق".
وأوصى البيان مَن شملهم القرار "بالرحيل بوسائل النقل التجارية في أسرع وقت ممكن".
وكان الجيش الأمريكي قد ذكر، الثلاثاء، أن هناك تهديدات وشيكة محتملة ضدّ القوات الأمريكية في العراق، التي صارت الآن في حالة تأهب قصوى، مؤكداً المخاوف من قوات تدعمها إيران في المنطقة.
وقال الكابتن بيل أوربان؛ وهو متحدث باسم القيادة المركزية للجيش، إن البعثة الأمريكية "في حالة تأهب قصوى الآن ونواصل المراقبة من كثب لأيّ تهديدات حقيقية أو محتملة وشيكة للقوات الأمريكية في العراق".
وفي وقتٍ سابقٍ، الثلاثاء، أكّد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التهديدات الإيرانية، لكنه قال إن الولايات المتحدة لا تريد حرباً مع إيران، مشيراً إلى أن الرد سيكون بشكل يتناسب مع أيّ هجمات إيرانية.
ووجّه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ الإثنين، تحذيراً لإيران، قائلاً إنه سيكون من الخطأ الفادح أن تُقدم على أيّ تحرُّك ضدّ الولايات المتحدة.
تهديدات محتملة .. "الخارجية" الأمريكية تدعو بعض موظفيها إلى مغادرة العراقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-15
بعد الحديث عن تهديدات وشيكة محتملة ضدّ القوات الأمريكية بالعراق، دعت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، موظفيها "غير الأساسيين" إلى مغادرة بغداد.
وقالت السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان، إن وزارة الخارجية أمرت "موظفي الحكومة غير الضروريين" في العراق، بالرحيل على الفور، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وفي إشارةٍ للسفارة والقنصلية الأمريكية في أربيل، قالت "خدمات التأشيرات العادية فيهما ستصبح معلقة مؤقتاً. إن الحكومة الأمريكية لديها قدرة محدودة على تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين في العراق".
وأوصى البيان مَن شملهم القرار "بالرحيل بوسائل النقل التجارية في أسرع وقت ممكن".
وكان الجيش الأمريكي قد ذكر، الثلاثاء، أن هناك تهديدات وشيكة محتملة ضدّ القوات الأمريكية في العراق، التي صارت الآن في حالة تأهب قصوى، مؤكداً المخاوف من قوات تدعمها إيران في المنطقة.
وقال الكابتن بيل أوربان؛ وهو متحدث باسم القيادة المركزية للجيش، إن البعثة الأمريكية "في حالة تأهب قصوى الآن ونواصل المراقبة من كثب لأيّ تهديدات حقيقية أو محتملة وشيكة للقوات الأمريكية في العراق".
وفي وقتٍ سابقٍ، الثلاثاء، أكّد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التهديدات الإيرانية، لكنه قال إن الولايات المتحدة لا تريد حرباً مع إيران، مشيراً إلى أن الرد سيكون بشكل يتناسب مع أيّ هجمات إيرانية.
ووجّه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ الإثنين، تحذيراً لإيران، قائلاً إنه سيكون من الخطأ الفادح أن تُقدم على أيّ تحرُّك ضدّ الولايات المتحدة.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
11:59 AM
حالة تأهب قصوى بين القوات ومخاوف من قوات تدعمها إيران في المنطقة
بعد الحديث عن تهديدات وشيكة محتملة ضدّ القوات الأمريكية بالعراق، دعت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، موظفيها "غير الأساسيين" إلى مغادرة بغداد.
وقالت السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان، إن وزارة الخارجية أمرت "موظفي الحكومة غير الضروريين" في العراق، بالرحيل على الفور، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وفي إشارةٍ للسفارة والقنصلية الأمريكية في أربيل، قالت "خدمات التأشيرات العادية فيهما ستصبح معلقة مؤقتاً. إن الحكومة الأمريكية لديها قدرة محدودة على تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين في العراق".
وأوصى البيان مَن شملهم القرار "بالرحيل بوسائل النقل التجارية في أسرع وقت ممكن".
وكان الجيش الأمريكي قد ذكر، الثلاثاء، أن هناك تهديدات وشيكة محتملة ضدّ القوات الأمريكية في العراق، التي صارت الآن في حالة تأهب قصوى، مؤكداً المخاوف من قوات تدعمها إيران في المنطقة.
وقال الكابتن بيل أوربان؛ وهو متحدث باسم القيادة المركزية للجيش، إن البعثة الأمريكية "في حالة تأهب قصوى الآن ونواصل المراقبة من كثب لأيّ تهديدات حقيقية أو محتملة وشيكة للقوات الأمريكية في العراق".
وفي وقتٍ سابقٍ، الثلاثاء، أكّد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التهديدات الإيرانية، لكنه قال إن الولايات المتحدة لا تريد حرباً مع إيران، مشيراً إلى أن الرد سيكون بشكل يتناسب مع أيّ هجمات إيرانية.
ووجّه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ الإثنين، تحذيراً لإيران، قائلاً إنه سيكون من الخطأ الفادح أن تُقدم على أيّ تحرُّك ضدّ الولايات المتحدة.
، تهديدات محتملة .. "الخارجية" الأمريكية تدعو بعض موظفيها إلى مغادرة العراق ،
المصدر : الخليج 365
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