، فيديو.. عدّاء أمريكي يحسم السباق بطريقة غريبة ،

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خطف عدّاء أمريكي شاب، الأضواء قبل أيام، عندما استطاع حسم سباق في بطولة رسمية بطريقة "غريبة"، ضمنت له الفوز والشهرة.
واستطاع العدّاء الأمريكي إنفينيت تاكر، الفوز بسباق 400 متر حواجز، في بطولة الجامعات الأمريكية، بفارق ضئيل، وبطريقة غريبة جدًّا عند خط النهاية؛ حسب "سكاي نيوز".
ومع احتدام السباق بين "تاكر" ومنافسه روبرت غرانت، قرر تاكر القفز بمقدمة رأسه رافعًا يديه فوق خط النهاية على طريقة "سوبرمان"؛ ليحسم السباق لمصلحته بطريقة "دراماتيكية".
وكان "تاكر" قد خسر بفارق ضئيل، في نفس السباق قبل عامين، لصالح زميله غرانت؛ الأمر الذي جعل سباق هذا الموسم مهمًّا جدًّا للعداء الأمريكي الطموح؛ حسب ما نشره موقع "إي إس بي إن".
وانتشر فيديو "القفزة" بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفه الكثيرون "بسوبرمان"، في السباق الذي أنهاه العداء في 49.39 ثانية، وهو رقم يزيد بـ3 ثوانٍ فقط عن الرقم القياسي العالمي لهذا السباق.
وقال "تاكر" بعد السباق: "لقد أغمضت عينيّ بعد الحاجز الأخير، ثم رأيت أنني أصبحت متقدمًا في المركز الأول، بعدها تخيلت أمي واقفة في خط النهاية؛ فقفزت لأقوم باحتضانها. هذا كل ما حدث".
وأثنى "تاكر" على زميله في جامعة "تكساس إيه إن إم"، منافسه الرئيسي في السباق روبرت غرانت، الذي وصفه "بالأفضل".
وأشار مدرب "تاكر" بعد السباق، إلى أنه حذّر العدّاء من القفز عند خط النهاية؛ خاصة أنه كرر الحركة في التدريبات؛ ولكن "تاكر" أصر على تكرار الفعلة التي ضَمِنت له الفوز والميدالية الذهبية.
فيديو.. عدّاء أمريكي يحسم السباق بطريقة غريبةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-15
خطف عدّاء أمريكي شاب، الأضواء قبل أيام، عندما استطاع حسم سباق في بطولة رسمية بطريقة "غريبة"، ضمنت له الفوز والشهرة.
واستطاع العدّاء الأمريكي إنفينيت تاكر، الفوز بسباق 400 متر حواجز، في بطولة الجامعات الأمريكية، بفارق ضئيل، وبطريقة غريبة جدًّا عند خط النهاية؛ حسب "سكاي نيوز".
ومع احتدام السباق بين "تاكر" ومنافسه روبرت غرانت، قرر تاكر القفز بمقدمة رأسه رافعًا يديه فوق خط النهاية على طريقة "سوبرمان"؛ ليحسم السباق لمصلحته بطريقة "دراماتيكية".
وكان "تاكر" قد خسر بفارق ضئيل، في نفس السباق قبل عامين، لصالح زميله غرانت؛ الأمر الذي جعل سباق هذا الموسم مهمًّا جدًّا للعداء الأمريكي الطموح؛ حسب ما نشره موقع "إي إس بي إن".
وانتشر فيديو "القفزة" بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفه الكثيرون "بسوبرمان"، في السباق الذي أنهاه العداء في 49.39 ثانية، وهو رقم يزيد بـ3 ثوانٍ فقط عن الرقم القياسي العالمي لهذا السباق.
وقال "تاكر" بعد السباق: "لقد أغمضت عينيّ بعد الحاجز الأخير، ثم رأيت أنني أصبحت متقدمًا في المركز الأول، بعدها تخيلت أمي واقفة في خط النهاية؛ فقفزت لأقوم باحتضانها. هذا كل ما حدث".
وأثنى "تاكر" على زميله في جامعة "تكساس إيه إن إم"، منافسه الرئيسي في السباق روبرت غرانت، الذي وصفه "بالأفضل".
وأشار مدرب "تاكر" بعد السباق، إلى أنه حذّر العدّاء من القفز عند خط النهاية؛ خاصة أنه كرر الحركة في التدريبات؛ ولكن "تاكر" أصر على تكرار الفعلة التي ضَمِنت له الفوز والميدالية الذهبية.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
12:01 PM
رغم تحذيرات المدرب
خطف عدّاء أمريكي شاب، الأضواء قبل أيام، عندما استطاع حسم سباق في بطولة رسمية بطريقة "غريبة"، ضمنت له الفوز والشهرة.
واستطاع العدّاء الأمريكي إنفينيت تاكر، الفوز بسباق 400 متر حواجز، في بطولة الجامعات الأمريكية، بفارق ضئيل، وبطريقة غريبة جدًّا عند خط النهاية؛ حسب "سكاي نيوز".
ومع احتدام السباق بين "تاكر" ومنافسه روبرت غرانت، قرر تاكر القفز بمقدمة رأسه رافعًا يديه فوق خط النهاية على طريقة "سوبرمان"؛ ليحسم السباق لمصلحته بطريقة "دراماتيكية".
وكان "تاكر" قد خسر بفارق ضئيل، في نفس السباق قبل عامين، لصالح زميله غرانت؛ الأمر الذي جعل سباق هذا الموسم مهمًّا جدًّا للعداء الأمريكي الطموح؛ حسب ما نشره موقع "إي إس بي إن".
وانتشر فيديو "القفزة" بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفه الكثيرون "بسوبرمان"، في السباق الذي أنهاه العداء في 49.39 ثانية، وهو رقم يزيد بـ3 ثوانٍ فقط عن الرقم القياسي العالمي لهذا السباق.
وقال "تاكر" بعد السباق: "لقد أغمضت عينيّ بعد الحاجز الأخير، ثم رأيت أنني أصبحت متقدمًا في المركز الأول، بعدها تخيلت أمي واقفة في خط النهاية؛ فقفزت لأقوم باحتضانها. هذا كل ما حدث".
وأثنى "تاكر" على زميله في جامعة "تكساس إيه إن إم"، منافسه الرئيسي في السباق روبرت غرانت، الذي وصفه "بالأفضل".
وأشار مدرب "تاكر" بعد السباق، إلى أنه حذّر العدّاء من القفز عند خط النهاية؛ خاصة أنه كرر الحركة في التدريبات؛ ولكن "تاكر" أصر على تكرار الفعلة التي ضَمِنت له الفوز والميدالية الذهبية.
، فيديو.. عدّاء أمريكي يحسم السباق بطريقة غريبة ،
المصدر : الخليج 365
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