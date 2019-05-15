، #انتهاكات_قطر تتكشّف في جنيف .. السعودية تطالب بإعادة ممتلكات قبيلة #الغفران ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيل من المطالبات للدوحة عبر #مجلس_حقوق_الإنسان من العراق لإيرلندا وميانمار

انهالت المطالبات في #مجلس_حقوق_الإنسان بـ #جنيف من دول عدة لوقف #انتهاكات_قطر؛ حيث طالبتها #السعودية باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الممتلكات المصادرة من قبيلة #الغفران.

كما أوصتها السعودية، بإزالة العقبات التي تحول دون أداء القطريين والمقيمين في #قطر الحج والعمرة.

وطالب #العراق وفد #قطر في #مجلس_حقوق_الإنسان بـ #جنيف بوقف التمييز والمساواة بين الجنسين في حقوق التعليم والحد من العنف المنزلي.

وقالت بوابة العين الإخبارية الاماراتية، إن #النرويج طالبت أيضاً وفد #قطر في #مجلس_حقوق_الإنسان باعتماد التدابير القانونية لحماية العمال المنزليين، كما طالبتها #سلطنة_عُمان بمزيد من التمكين للمرأة سياسياً واقتصادياً وتطوير السياسة التعليمية الشاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأيضا طالبت #إيرلندا وفد #قطر في #مجلس_حقوق_الإنسان، بإلغاء إذن المغادرة للعمال الأجانب والمهاجرين، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغائها نهائياً، فيما دعتها لبنان إلى تعزيز التشريعات الخاصة بالصحة وضمان وصولها إلى الجميع دون تمييز.

وقالت #إيطاليا: نطالب وفد #قطر في #مجلس_حقوق_الإنسان، بمزيدٍ من التدابير وإلغاء التمييز بحق المرأة ووقف الإعدام والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بخصوص العمال الأجانب.

وأيضا طالبت #ميانمار، الدوحة بمزيدٍ من التدابير في إصلاح نظام الكفالة وتجريم استغلال العمال المهاجرين وعدم التمييز في التعليم بحق الفتيات.

من جهته، طالب وفد #سوريا #قطر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب، وتكثيف الجهود الرامية لمنع المتاجرة بالبشر، واعتماد تشريعات لمكافحة العنف ضدّ المرأة.