، #انتهاكات_قطر تتكشّف في جنيف .. السعودية تطالب بإعادة ممتلكات قبيلة #الغفران ،

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انهالت المطالبات في #مجلس_حقوق_الإنسان بـ #جنيف من دول عدة لوقف #انتهاكات_قطر؛ حيث طالبتها #السعودية باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الممتلكات المصادرة من قبيلة #الغفران.
كما أوصتها السعودية، بإزالة العقبات التي تحول دون أداء القطريين والمقيمين في #قطر الحج والعمرة.
وطالب #العراق وفد #قطر في #مجلس_حقوق_الإنسان بـ #جنيف بوقف التمييز والمساواة بين الجنسين في حقوق التعليم والحد من العنف المنزلي.
وقالت بوابة العين الإخبارية الاماراتية، إن #النرويج طالبت أيضاً وفد #قطر في #مجلس_حقوق_الإنسان باعتماد التدابير القانونية لحماية العمال المنزليين، كما طالبتها #سلطنة_عُمان بمزيد من التمكين للمرأة سياسياً واقتصادياً وتطوير السياسة التعليمية الشاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأيضا طالبت #إيرلندا وفد #قطر في #مجلس_حقوق_الإنسان، بإلغاء إذن المغادرة للعمال الأجانب والمهاجرين، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغائها نهائياً، فيما دعتها لبنان إلى تعزيز التشريعات الخاصة بالصحة وضمان وصولها إلى الجميع دون تمييز.
وقالت #إيطاليا: نطالب وفد #قطر في #مجلس_حقوق_الإنسان، بمزيدٍ من التدابير وإلغاء التمييز بحق المرأة ووقف الإعدام والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بخصوص العمال الأجانب.
وأيضا طالبت #ميانمار، الدوحة بمزيدٍ من التدابير في إصلاح نظام الكفالة وتجريم استغلال العمال المهاجرين وعدم التمييز في التعليم بحق الفتيات.
من جهته، طالب وفد #سوريا #قطر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب، وتكثيف الجهود الرامية لمنع المتاجرة بالبشر، واعتماد تشريعات لمكافحة العنف ضدّ المرأة.
#انتهاكات_قطر تتكشّف في جنيف .. السعودية تطالب بإعادة ممتلكات قبيلة #الغفرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-15
انهالت المطالبات في #مجلس_حقوق_الإنسان بـ #جنيف من دول عدة لوقف #انتهاكات_قطر؛ حيث طالبتها #السعودية باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الممتلكات المصادرة من قبيلة #الغفران.
كما أوصتها السعودية، بإزالة العقبات التي تحول دون أداء القطريين والمقيمين في #قطر الحج والعمرة.
وطالب #العراق وفد #قطر في #مجلس_حقوق_الإنسان بـ #جنيف بوقف التمييز والمساواة بين الجنسين في حقوق التعليم والحد من العنف المنزلي.
وقالت بوابة العين الإخبارية الاماراتية، إن #النرويج طالبت أيضاً وفد #قطر في #مجلس_حقوق_الإنسان باعتماد التدابير القانونية لحماية العمال المنزليين، كما طالبتها #سلطنة_عُمان بمزيد من التمكين للمرأة سياسياً واقتصادياً وتطوير السياسة التعليمية الشاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأيضا طالبت #إيرلندا وفد #قطر في #مجلس_حقوق_الإنسان، بإلغاء إذن المغادرة للعمال الأجانب والمهاجرين، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغائها نهائياً، فيما دعتها لبنان إلى تعزيز التشريعات الخاصة بالصحة وضمان وصولها إلى الجميع دون تمييز.
وقالت #إيطاليا: نطالب وفد #قطر في #مجلس_حقوق_الإنسان، بمزيدٍ من التدابير وإلغاء التمييز بحق المرأة ووقف الإعدام والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بخصوص العمال الأجانب.
وأيضا طالبت #ميانمار، الدوحة بمزيدٍ من التدابير في إصلاح نظام الكفالة وتجريم استغلال العمال المهاجرين وعدم التمييز في التعليم بحق الفتيات.
من جهته، طالب وفد #سوريا #قطر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب، وتكثيف الجهود الرامية لمنع المتاجرة بالبشر، واعتماد تشريعات لمكافحة العنف ضدّ المرأة.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
11:49 AM
سيل من المطالبات للدوحة عبر #مجلس_حقوق_الإنسان من العراق لإيرلندا وميانمار
انهالت المطالبات في #مجلس_حقوق_الإنسان بـ #جنيف من دول عدة لوقف #انتهاكات_قطر؛ حيث طالبتها #السعودية باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الممتلكات المصادرة من قبيلة #الغفران.
كما أوصتها السعودية، بإزالة العقبات التي تحول دون أداء القطريين والمقيمين في #قطر الحج والعمرة.
وطالب #العراق وفد #قطر في #مجلس_حقوق_الإنسان بـ #جنيف بوقف التمييز والمساواة بين الجنسين في حقوق التعليم والحد من العنف المنزلي.
وقالت بوابة العين الإخبارية الاماراتية، إن #النرويج طالبت أيضاً وفد #قطر في #مجلس_حقوق_الإنسان باعتماد التدابير القانونية لحماية العمال المنزليين، كما طالبتها #سلطنة_عُمان بمزيد من التمكين للمرأة سياسياً واقتصادياً وتطوير السياسة التعليمية الشاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأيضا طالبت #إيرلندا وفد #قطر في #مجلس_حقوق_الإنسان، بإلغاء إذن المغادرة للعمال الأجانب والمهاجرين، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغائها نهائياً، فيما دعتها لبنان إلى تعزيز التشريعات الخاصة بالصحة وضمان وصولها إلى الجميع دون تمييز.
وقالت #إيطاليا: نطالب وفد #قطر في #مجلس_حقوق_الإنسان، بمزيدٍ من التدابير وإلغاء التمييز بحق المرأة ووقف الإعدام والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بخصوص العمال الأجانب.
وأيضا طالبت #ميانمار، الدوحة بمزيدٍ من التدابير في إصلاح نظام الكفالة وتجريم استغلال العمال المهاجرين وعدم التمييز في التعليم بحق الفتيات.
من جهته، طالب وفد #سوريا #قطر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب، وتكثيف الجهود الرامية لمنع المتاجرة بالبشر، واعتماد تشريعات لمكافحة العنف ضدّ المرأة.
، #انتهاكات_قطر تتكشّف في جنيف .. السعودية تطالب بإعادة ممتلكات قبيلة #الغفران ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.