، خبير عن "الإقامة المميزة": جذبٌ للأموال والعقول وخفضٌ للبطالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الجبير": تدعم توطين المال بأسماء المستثمرين الصحيحة بدل تحويلها للخارج

قال المستشار المالي والخبير الاقتصادي أحمد بن عبدالرحمن الجبير؛ إن كثيراً من دول العالم يهتم بنظام الإقامة المميزة، ويعطي مزايا الإقامة أو الجنسية للمستثمرين الأجانب، وتعد الإقامة المميزة من أدوات جذب الأموال، والعقول والابتكارات، ونظام الإقامة المميزة يستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل المملكة، ويسهم في زيادة الاستثمار فيها، ويحل أزمة التستر التجاري، ويفتح الأبواب للتنوع الاقتصادي، ويعد رافداً من روافد الاستثمار الوطني، ويدعم الاقتصاد السعودي، ويسهم في خفض نسبة البطالة، ويجلب لنا مستثمرين جدداً.

وقال الجبير لـ "الخليج 365"، يعد نظام الإقامة المميزة من مبادرات "رؤية السعودية 2030"، ويأتي متوافقاً مع ما قاله سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، خلال المؤتمر الصحفي عند إطلاق سموه "رؤية السعودية 2030" في عام 2016م، عن منح البطاقة الخضراء للمستثمرين الأجانب، الذي سيمكّن العرب والمسلمين من العيش في المملكة، ويستقطب الأثرياء من المسلمين للعيش في مكة والمدينة وسيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة.

وتابع "من مميزات نظام الإقامة المميزة أنها تمنح المقيم الاستفادة من الخدمات والمرافق المتعددة التي يحظى بها المواطن السعودي، كامتلاك العقار، والسكن والتعليم والصحة، والنقل وفق الأنظمة السعودية، ومن المقرر أن يحصل المقيم على الإقامة المميزة، وامتيازاتها وفق رسوم يدفعها الراغب في الإقامة الدائمة أو المؤقتة مقابل شروط يجب أن يلتزم بها المستثمر الاجنبي.

وأضاف الجبير "سوف تتيح الإقامة المميزة، للمستثمرين الجدد الحصول على إقامة دائمة أو مؤقتة في المملكة والعمل في الأعمال التجارية، والاشتراك في برنامج التأمين ضد أخطار العمل، وحرية الانتقال بين منشآت العمل، وتلقي التعليم والخدمة الصحية في المستشفيات الحكومية، وإصدار تأشيرات استقدام العائلة والأقارب، وتأشيرات الزيارة والعمالة المنزلية، وإلغاء نظام الكفيل.

وتابع، كما أن نظام الإقامة المميزة سيعزز الإيرادات المالية للمملكة، ويمنع تهريب الأموال للخارج، خاصة تحويلات الأجانب للخارج، حيث تحتل المملكة المرتبة الثانية عالمياً في حجم الحوالات المالية بعد الولايات الأمريكية كاستثمارات متستر عليها، والنظام سيمكّن المستثمرين من الحصول على أموالهم بطريقة شرعية، ويمكّنهم من ايداعها في البنوك السعودية، واستثمارها داخل الوطن.

وأشار إلى أن نظام الإقامة المميزة "سيدعم توطين الاموال بأسماء المستثمرين الصحيحة، وهذا سيسهم في توطين العوائد المالية داخل المملكة بدل تحويلها للخارج، ونأمل أن تكون هناك مراجعة دورية لحل أيّ مشكلة أو خلل قد يظهر خلال تطبيق النظام، وأن تكون هناك فترة تجرية لا تقل عن سنة لكشف أيّ مشكلة او مصاعب قد تظهر في المستقبل وتعيق النظام، وتؤثر في اقتصاد الوطن.