، فاجعة قُبيل السحور .. وفاة معلمة وإصابة طفل بحادث دهس بالليث ،

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لقيت معلمة مصرعها وأُصيب طفلٌ في حادث دهسٍ تعرّضا له، صباح اليوم، قُبيل موعد السحور، في أثناء مرورهما بأحد شوارع محافظة الليث.
وفي التفاصيل؛ تعرّضت معلمة لحادث دهسٍ هي وطفل لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، أثناء مرورهما في أحد الشوارع المتقاطعة مع طريق عكرمة بالليث.
وبحسب المعلومات فإن الشاب الذي تسبب في حادثة الدهس؛ يبلغ من العمر 19 عاماً، حيث كان يقود مركبة من نوع "هيونداي" وفُوجئ بالمرأة والطفل وهما يقطعان الشارع؛ ما نتج عنه وفاة المرأة على الفور، وإصابة الطفل بإصاباتٍ وُصفت بالطفيفة أُدخل على أثرها إلى مستشفى الليث العام.
وعلمت "الخليج 365" أن المرأة التي لقيت مصرعها، تعمل معلمة في إحدى المدارس بالليث، وكانت تقطع الطريق بصحبة أحد أبناء قريباتها قبل أن تلقى مصرعها قُبيل موعد السحور.
وباشر الحادث مرور الليث، فيما تولى الهلال الأحمر نقل الطفل المصاب إلى المستشفى، وإيداع المرأة المتوفاة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث، تمهيداً لاستكمال إجراءات الدفن، بعد انتهاء التحقيقات.
فاجعة قُبيل السحور .. وفاة معلمة وإصابة طفل بحادث دهس بالليثعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-15
لقيت معلمة مصرعها وأُصيب طفلٌ في حادث دهسٍ تعرّضا له، صباح اليوم، قُبيل موعد السحور، في أثناء مرورهما بأحد شوارع محافظة الليث.
وفي التفاصيل؛ تعرّضت معلمة لحادث دهسٍ هي وطفل لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، أثناء مرورهما في أحد الشوارع المتقاطعة مع طريق عكرمة بالليث.
وبحسب المعلومات فإن الشاب الذي تسبب في حادثة الدهس؛ يبلغ من العمر 19 عاماً، حيث كان يقود مركبة من نوع "هيونداي" وفُوجئ بالمرأة والطفل وهما يقطعان الشارع؛ ما نتج عنه وفاة المرأة على الفور، وإصابة الطفل بإصاباتٍ وُصفت بالطفيفة أُدخل على أثرها إلى مستشفى الليث العام.
وعلمت "الخليج 365" أن المرأة التي لقيت مصرعها، تعمل معلمة في إحدى المدارس بالليث، وكانت تقطع الطريق بصحبة أحد أبناء قريباتها قبل أن تلقى مصرعها قُبيل موعد السحور.
وباشر الحادث مرور الليث، فيما تولى الهلال الأحمر نقل الطفل المصاب إلى المستشفى، وإيداع المرأة المتوفاة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث، تمهيداً لاستكمال إجراءات الدفن، بعد انتهاء التحقيقات.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
11:20 AM
حادث تسبّب فيه شاب 19 عاماً .. وتمّ نقل المصاب للمستشفى
لقيت معلمة مصرعها وأُصيب طفلٌ في حادث دهسٍ تعرّضا له، صباح اليوم، قُبيل موعد السحور، في أثناء مرورهما بأحد شوارع محافظة الليث.
وفي التفاصيل؛ تعرّضت معلمة لحادث دهسٍ هي وطفل لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، أثناء مرورهما في أحد الشوارع المتقاطعة مع طريق عكرمة بالليث.
وبحسب المعلومات فإن الشاب الذي تسبب في حادثة الدهس؛ يبلغ من العمر 19 عاماً، حيث كان يقود مركبة من نوع "هيونداي" وفُوجئ بالمرأة والطفل وهما يقطعان الشارع؛ ما نتج عنه وفاة المرأة على الفور، وإصابة الطفل بإصاباتٍ وُصفت بالطفيفة أُدخل على أثرها إلى مستشفى الليث العام.
وعلمت "الخليج 365" أن المرأة التي لقيت مصرعها، تعمل معلمة في إحدى المدارس بالليث، وكانت تقطع الطريق بصحبة أحد أبناء قريباتها قبل أن تلقى مصرعها قُبيل موعد السحور.
وباشر الحادث مرور الليث، فيما تولى الهلال الأحمر نقل الطفل المصاب إلى المستشفى، وإيداع المرأة المتوفاة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث، تمهيداً لاستكمال إجراءات الدفن، بعد انتهاء التحقيقات.
، فاجعة قُبيل السحور .. وفاة معلمة وإصابة طفل بحادث دهس بالليث ،
المصدر : الخليج 365
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