محمد بن مسعود - الدمام - ضِمن برامجها للسنة الـ5 على التوالي بمساعدة 20 متطوعًا وفّرت جمعية الإحسان بجدة، رحلة "العمرة" لـ52 مسنة برفقة 20 متطوعًا ومتطوعة، ضمن برامجها للسنة الخامسة على التوالي بالشراكة المجتمعية مع منتدى تواصل المعرفة بقيادة العمدة عبدالصمد محمود عبدالصمد رئيس لجنة الأربطة بجمعية الإحسان، وولاء خاطر عضو جمعية الإحسان. وتم التنسيق لتسهيل أداء المسنات للعمرة مع مدير إدارة المستفيدين بالمسجد الحرام بمكة المكرمة فيصل الجودي، وتعظيم البلد الحرام مطلق العتيبي. "جمعية الإحسان" بجدة توفّر رحلة العمرة لـ52 مسنة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-15 وفّرت جمعية الإحسان بجدة، رحلة "العمرة" لـ52 مسنة برفقة 20 متطوعًا ومتطوعة، ضمن برامجها للسنة الخامسة على التوالي بالشراكة المجتمعية مع منتدى تواصل المعرفة بقيادة العمدة عبدالصمد محمود عبدالصمد رئيس لجنة الأربطة بجمعية الإحسان، وولاء خاطر عضو جمعية الإحسان. Advertisements وتم التنسيق لتسهيل أداء المسنات للعمرة مع مدير إدارة المستفيدين بالمسجد الحرام بمكة المكرمة فيصل الجودي، وتعظيم البلد الحرام مطلق العتيبي. 15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440 10:55 AM ضِمن برامجها للسنة الـ5 على التوالي بمساعدة 20 متطوعًا ضِمن برامجها للسنة الـ5 على التوالي بمساعدة 20 متطوعًا وفّرت جمعية الإحسان بجدة، رحلة "العمرة" لـ52 مسنة برفقة 20 متطوعًا ومتطوعة، ضمن برامجها للسنة الخامسة على التوالي بالشراكة المجتمعية مع منتدى تواصل المعرفة بقيادة العمدة عبدالصمد محمود عبدالصمد رئيس لجنة الأربطة بجمعية الإحسان، وولاء خاطر عضو جمعية الإحسان. وتم التنسيق لتسهيل أداء المسنات للعمرة مع مدير إدارة المستفيدين بالمسجد الحرام بمكة المكرمة فيصل الجودي، وتعظيم البلد الحرام مطلق العتيبي. ، "جمعية الإحسان" بجدة توفّر رحلة العمرة لـ52 مسنة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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