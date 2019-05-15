، "أمانة مكة" عن أدخنة العوالي: عمالة مخالفة وحريق لمخلفات بناء ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمّت السيطرة عليه ومنع انتشاره دون حدوث أيّ إصابات بالأرواح

وجّه أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ مدير عام شؤون البلديات، بمتابعة القضاء على الأدخنة المتصاعدة نتيجة الحرائق المتفرقة بوادي عرنة بالحسينية؛ بمشاركة الدفاع المدني في تسخير معدات وآليات الأمانة كافة على مدار الساعة لإخماد تلك الحرائق والقضاء على الأدخنة المتصاعدة.

وفي بيان صحفي أصدرته أمانة العاصمة المقدّسة؛ لفتت إلى أنه لوحظ خلال الأيام الماضية، وجود أدخنة متصاعدة في الأجواء المحيطة بمنطقة العوالي بمكة المكرّمة؛ وهي ناتجة من حدوث حريق للأخشاب وبعض مخلفات البناء بمردم النفايات العشوائي الكائن بوادي عرنة بمنطقة الحسينية - خارج النطاق السكني - مشيرة إلى أن المردم غير تابع لها، ويتم استخدامه من قِبل العمالة المخالفة، ويتم رمي المخلفات في الأوقات غير الرسمية وبصورة غير نظامية.

وقالت "الأمانة" في بيانها، إنه فور حدوث الحريق باشرت فرق الدفاع المدني وفرق الأمانة العمل؛ حيث تمّت السيطرة على الحريق بصورة كبيرة ومنع انتشاره دون حدوث أيّ إصاباتٍ في الأرواح وجرى رفع الأضرار عن المنطقة.

وأضافت، أن آليات الأمانة بمشاركة فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة مازالت تباشر أعمالها على مدار الساعة للقضاء على ما تبقى من آثار للدخان وخلافه، وتم تأمين وايتات مياه ومضخات لمباشرة أعمال الرش وإخماد الحريق، إضافة إلى تنظيف الموقع بوساطة معدات وآليات النظافة وردم مواقع الاشتعال.

وأكّدت الأمانة حرصها الشديد على سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التلوّث البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة الجميع، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ودعت جميع أصحاب المشاريع وغيرها، إلى أهمية استخدام المردم النظامي وعدم رمي المخلفات في مجاري الأودية والتقيد بالأنظمة والتعليمات.