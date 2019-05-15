دعم حساب المواطن ناقص فما السبب؟

ردّ حساب المواطن على العديد من الاستفسارات بشأن وجود نقص في مبلغ الدعم للدفعة الأخيرة المُقدّمة من البرنامج. وكانت إجابة حساب المواطن ردًا على هذه الاستفسارات أنه بعد الاطلاع على البيانات يتضح بأن إجمالي الدخل لدى المصدر يختلف عن إجمالي الدخل المُفصح عنه في البوابة مما أثر على استحقاق المستفيد لهذه الدفعة. ويعتمد حساب المواطن على البيانات التي يُفصح عنها المواطنون عند التسجيل، لكنه يقوم بمطابقتها بالبيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية، وفي حال وجود اختلاف، يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.
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