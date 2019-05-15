غادة عبد الرازق: عملت عمرة 48 مرة وحاولت الانتحار

كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها بابنتها روتانا خلال استضافتها في برنامج مجموعة انسان مع الإعلامي علي العليان على قناة mbc.

وصرحت غادة بعد الرازق عن زواجها بسن صغيرة معارضة لعائلتها حيث اعتبرت بأنها مغامرة وخروج عن قيود العائلة في ذلك الوقت.

كما تحدثت عبد الرازق عن فترة اقامتها في المملكة العربية السعودية لمدة 5 سنوات أدت فيها مناسك العمرة 48 مرة وفريضة الحج مرتان.

وصرحت غادة عبد الرازق عن حقيقة اصابتها بالاكتئاب ومتابعتها لدى الطبيب منذ18 عاماً وقالت:" أصبت بالاكتئاب وحاولت الانتحار وكان ضرورياً التوجه للطبيب الذي يسمع ويقدم بعض الحلول".

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وعن بداية أعمالها الفنية التي بدأتها بعد انفصالها بعام واحد فقط وصفت غادة عبد الرازق تجربتها الأولى والوحيدة في الغناء بأنها فاشلة وتوجهها للإعلانات ومن ثم دخولها عالم الفن والتمثيل، وأعربت عبد الرازق عن امتنانها للمخرج محمد عبد العزيز الذي قدمها في أول اعمالها مع الفنانة شريهان، بحسب "دوت الخليج".

وتحدثت غادة عبد الرازق في البرنامج عن ابنتها "روتانا" وتمنت لها حياة سعيدة في زواجها بعيدة عن الانفصال ووصفت ابنتها بأنها مختلفة عنها وهي شخصية كتومة ولا تشتكي لها كثيراً من حياتها.