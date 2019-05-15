الأمن السيبراني تصدر تحذيراً أمنياً بخصوص ثغرة “الواتساب”

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيراً أمنياً بخصوص ثغرة أمنية في تطبيق المراسلة الفورية “واتساب”.

وأوضح المركز أن مستوى التحذير “عالٍ جداً”، مفيداً بأن الثغرة تسمح للمهاجمين بزرع برنامج تجسسي عن طريق إجراء مكالمة عبر التطبيق ومن خلالها يُخترق الجهاز.



وأوصى المركز التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتحديث الفوري لتطبيق “واتساب” من المتاجر الرسمية.

وكانت شركة فيسبوك قد دعت مستخدمي التطبيق إلى تحديثه إلى آخر إصدار بعد اكتشاف الثغرة التجسسية التي استغلتها مجموعة إسرائيلية ووضعت برنامجاً خبيثاً يصيب أجهزة الأندرويد والآيفون.



