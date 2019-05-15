وظائف إدارية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي إدارة العقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة سلسلة التوريد)، أو المجالات ذات الصلة.

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. مستشار تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، التسويق، الهندسة، الكيمياء)، أو درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مايو 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

