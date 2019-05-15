وظائف إدارية وهندسية شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي أنظمة المراقبة: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة النظم، أو ما يعادلها.
. مهندس أمن المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات، أو هندسة النظم)، ويفضل درجة الماجستير.
. محلل تطبيقات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات الإدارية).
وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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