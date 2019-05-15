خبيران بالأمن السيبراني يكشفان سبب ثغرة الـ«واتساب»

ومن جانبه، قال المتخصص بالتقنيات، عبدالإله العسكر، إن تطبيق «واتس اب» ملك لشركة «فيس بوك»، لافتا إلى أن اكتشاف الثغرة بدأ في شهر مايو، والسبب أن مستخدمي التطبيق يثقون به.

وأضاف العسكر، لـ«عاجل»، أن تطبيق «واتس اب» يملك أذونات بالدخول إلى أجهزة المستخدمين، والحصول على كافة المعلومات الموجودة فيه كالرسائل والصور والمقاطع وغيرها.

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وأشار، إلى أن الثغرة اكتشفت من قبل أحد الهاكرز، حيث إنه بمجرد إجراء اتصال صوتي للمستخدم، تُفعل الثغرة ويتم زرع برنامج تجسسي.

وأوضح العسكر، أن شركة «فيس بوك» لديها فريق متخصص لمشاكل التطبيق من عطل وثغرات أمنية؛ لذلك سارعت إلى إصلاح العطل، وسد الثغرات الأمنية؛ لحماية مستخدمي التطبيق، مؤكدا أن الحل لذلك يكمن في التحديث الفوري لتطبيق «واتس اب»، لآخر إصدار تم طرحه.

وتابع: «تطبيق الواتس اب من تطبيقات التراسل الأول في العالم، وعدد كبير من المستخدمين يُرسلون من خلاله عددا كبيرا من رسائل نصية وصور ومقاطع فيديو وصوتية بشكل يومي».