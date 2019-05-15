اجتماعي / "نادي البراعم الرمضاني".. برنامج بتنمية نجران



نجران 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران، أمس، برنامج "نادي البراعم الرمضاني" للفتيات، وذلك في مقر اللجنة بحي المخيم.

ويشتمل البرنامج على ندوات ثقافية، ومسابقات تعليمية وترفيهية، وألعاب خفيفة، إضافة إلى توزيع الجوائز لأفضل طبق رمضاني، ويأتي البرنامج ضمن الأنشطة التي تقدمها اللجنة خلال الشهر الكريم.

// انتهى //

09:27ت م

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