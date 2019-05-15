السعودية اليوم / التأهيل الشامل بنجران ينظم مائدة إفطار جماعي للنزلاء



نجران 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

أقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، ممثلاً بمركز التأهيل الشامل، أمس، مائدة إفطار جماعي للنزلاء بالمركز بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة نجران، سعيد بن عبدالله بن حموض الشهراني، ومدير فرع وزارة العمل بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري ومنسوبي ومديري الإدارات التابعة للفرع والمركز، وذلك بمقر مركز التأهيل بنجران.

وأبان الدوسري ،أن المناسبة تأتي من ضمن أنشطة المركز الرمضانية للنزلاء بهدف إدخال البهجة والسرور لهم، وتقويه الروابط الاجتماعية بين النزلاء والمجتمع بالمشاركة الرمضانية في إفطار جماعي يسوده الألفة والمحبة والاطلاع على الأحوال والاحتياجات عن قرب، مثمناً اهتمام ومتابعة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ،وسمو نائبه ،ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية لرفع مستوى الخدمات الاجتماعية.

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08:16ت م

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