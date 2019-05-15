هنا طريقة تحديث واتساب بعد اكتشاف برنامج تجسس

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت تقارير على ضرورة عمل تحديث واتساب بعد اكتشاف التطبيق وجود برنامج للتجسس أصاب العديد من الهواتف خاصة عند استخدام المكالمات الصوتية دون علم المستخدمين.

وقالت واتساب إن المشكلة أُصلحت سريعًا، كما أنها وفرت معلومات للمستفيدين من خدمتها لحماية معلوماتهم، بحسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

تحديث واتساب ضروري:

وأكد متحدث باسم واتساب في رسالة بريد إليكتروني نقلتها مواقع تقنية: يشجع واتساب المستخدمين على تحدث آخر نسخة من تطبيقنا، بالإضافة إلى الحفاظ على تحديث برنامج تشغيل الهاتف المحمول، للحماية من استغلال مستهدف مصمم للمساومة على المعلومات المخزنة على أجهزة الهاتف.. نعمل بشكل دائم إلى جانب شركاء الصناعة لتوفير أحدث التعزيزات الأمنية للمساعدة في حماية مستخدمينا.

أما عن طريقة تحديث واتساب فهناك قائمة بالإصدارات المتاحة لواتساب على كل منصة وفيما يلي أبرزها:

واتساب لنظام تشغيل أندرويرد قبل إصدار v2.19.134

واتساب بزنس لنظام تشغيل أندرويرد قبل إصدار v2.19.44

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واتساب لنظام تشغيل آي أوه إس قبل الإصدار v2.19.51

واتساب بيزنس لنظام تشغيل آي أوه إس قبل الإصدار v2.19.51

واتساب لنظام تشغيل هاتف ويندوز قبل الإصدار v2.18.348

واتساب لنظام تشغيل تينز قبل الإصدار v2.18.15

طريقة تحديث وتساب

أما على نظام تشغيل آي أوه إس، فيعتبر تحديث واتساب بالإضافة إلى بقية التطبيقات أمرًا سهلًا، حيث يتم فتح آب ستور، ثم الضغط على أيقونة التحديثات، ومن هناك، يمكن سحب قائمة التحديثات المعلقة إلى أسفل أو الضغط على تحديث الكل، وسيتم تحديث التطبيقات كلها واحدة تلو الأخرى.

وبالنسبة إلى تحديث واتساب على نظام تشغيل أندرويرد، فيتم فتح جوجل بلاي ستور، والضغط على أيقونة القائمة في أعلى الركن اليمين، واختيار تطبيقاتي والألعاب، ومن ثم الضغط على تحديث.