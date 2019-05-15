الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بجامعة الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365: أعلنت جامعة الطائف عن حاجتها لشغل وظائف مدرس لغة للسعوديين فقط وذلك لتدريس اللغة الصينية (ذكور وإناث) وكذلك لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها (ذكور فقط) بالمستويين السادس والخامس. وأوضحت الجامعة في إعلانها عن الوظائف الشاغرة أن التقديم على هذه الوظائف سيبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 10 رمضان ويستمر إلى يوم الأربعاء الموافق 17 من الشهر نفسه، وذلك عبر موقع الجامعة الإلكتروني: https://www.tu.edu.sa.

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