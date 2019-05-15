الحكومة السعودية توافق على نظام الإقامة المميزة

قرر مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء الموافقة على نظام الإقامة المميزة، وذلك خلال الجلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة، ويأتي القرار في سياق تنفيذ إصلاحات لتنويع الاقتصاد السعودي، واقر مجلس الشورى، الأربعاء، نظام الإقامة المميزة الذي يلغي نظام الكفيل ويمنح المقيمين مزايا خاصة وحرية أكبر، من جانبه، قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي, إن «نظام الإقامة المميزة سيعزز من التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية ويحد من التستر»، ويهدف النظام الجديد إلى منح المستفيدين منه فرصة التمتع بخدمات تقدم للمواطن كامتلاك العقار، والانتفاع منه من خلال الاستئجار، وخدمات التعليم والصحة وجميع المرافق، وفق الأنظمة المرعية في المملكة.

وينقسم المشروع إلى قسمين: إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة، برسوم محددة، ويمنح النظام الجديد للمقيم مزايا الإقامة مع أسرته واستصدار أذون زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل، وذكر مصدر سعودي أن النظام يأتي استكمالاً لما ذكره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق حول نظام الإقامة الدائمة «غرين كارد»، ومن خلال موقع كلمة نرفق إليكم الشروط التي يجب استيفاؤها للحصول على الإقامة المميزة.

الشروط التي يجب استيفاؤها للحصول على الإقامة المميزة

وجود جواز سفر ساري المفعول.

أن لا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً.

أن يكون حاصلا على إقامة نظامية في المملكة إذا تقدم بالطلب من داخلها.

ملاءة مادية للمتقدم.

كذلك تتطلب سجلاً جنائياً نظيفا، وتقريراً صحياً يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.

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