انت الان تتابع تفاصيل خبر 3 دول غربية تشارك في التحقيق باستهداف ناقلات الفجيرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 08:53 صباحاً - قالت الإمارات، أمس الثلاثاء، إن خبراء أميركيين وفرنسيين ونرويجيين وسعوديين يشاركون أبوظبي في التحقيقات، فيما اعتبرتها "عمليات تخريبية" استهدفت أربع سفن، بينها ثلاث ناقلات نفط في ساحل إمارة الفجيرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مسؤول إماراتي قوله، إن فريق التحقيق يضم خبراء من دول حليفة للإمارات.

وكانت وسائل إعلام إماراتية وسعودية ذكرت الاثنين أن خبراء أميركيين أجروا معاينة أولية، كشفت عن ثغرات تتراوح بين 5 و10 أقدام في بعض هياكل السفن المستهدفة، وهي ناقلتا النفط السعوديتان "المرزوقة" و"أمجاد"، وناقلة النفط النرويجية "أندريا فيكتوري"، وسفينة الشحن "إي ميشيل" التي ترفع علم الإمارات.

ولم تحدد السلطات الإماراتية طبيعة التخريب الذي لحق بالسفن الأربع، كما لم توجه الاتهام إلى جهة بعينها.

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وكان مسؤولاً أميركياً أشار إلى أن وكالات الاستخبارات الأميركية، تعتقد أن جهات متعاطفة مع إيران أو تعمل لصالحها قد تكون وراء الهجمات التي لا يزال يلفها الغموض.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الأميركي، قوله إن "الوكالات الأميركية لا تعتقد أن القوات الإيرانية نفذت الهجوم، وترى أن المنفذ قد يكون جماعة الحوثي أو مليشيا عراقية مؤيدة لإيران".

وفي مقابل التصريحات الأميركية، أشارت طهران إلى احتمال وجود طرف ثالث وراء الهجمات أو أنها مفتعلة من أجل المزيد من التصعيد في الخليج.

وكانت الخارجية الإمارات، قالت يوم الأحد الماضي، إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.

ومن بين تلك السفن اثنتين تتبع السعودية، حيث أعلنت الرياض يوم الاثنين، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.