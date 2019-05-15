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الان تتابع شاهد: إغلاق مطعم وجبات الإفطار المختلطة بالزجاج في حفر الباطن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حفر الباطن - الخليج 365- فهد الميموني:
أغلقت أمانة محافظة حفر الباطن مطعمًا قدم لزبائنه وجبات إفطار مختلطة بالزجاج. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد ورد بلاغ من مواطن إلى طوارئ الأمانة 940 يفيد بوجود زجاج بوجبات إفطار الصائم.
وعليه فقد تمّ على الفور مباشرة الحالة من قِبل مراقبي صحة البيئة في بلدية جنوب حفر الباطن، والخروج للموقع، حيث تمّ حضور المواطن ومعه الوجبات، ليتبين بالفعل وجود الزجاج بوجبات الأرز والدجاج.
وتمّ على الفور إغلاق المطعم ورصد وتسجيل كل الملاحظات الصحية وإرسال عينات للمختبر، وأثناء تفتيش المستودع الخاص بالمطعم وُجد بداخله 71 كيسًا من الأرز وتم فتح عينات منها لفحصها نظري حيث وجد بالفعل الزجاج داخل أكياس الأرز، ليتم التحفظ على الكمية لحين ظهور النتائج والتوجيهات.
وقد تم تغريم المطعم واتخاذ كافة الإجراءات البلدية اللازمة في التعامل مع مثل تلك الحالة.
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