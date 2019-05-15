"هيئة الأمر بالمعروف" بالمجاردة تعد بكشف تفاصيل فاتورة تليفون بـ6 ملايين ريال

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وعدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعسير بكشف حقيقة فاتورة، قيمتها ستة ملايين ريال، حال توافرها بكل دقة. فيما اعتذرت شركت الاتصالات السعودية " stc " عن عدم التعليق.
يأتي ذلك بناء على استفسار "سبق" عن فاتورة تليفون فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمجاردة، التي بيّنت مصادر أنها بمبلغ (6 ملايين و217 ألفًا و945 ريالاً).
وأوضحت مصادر أن خطابًا بُعث من الرئاسة إلى الفرع حول الاستفسار عن مدى تأمين "بوكسية" التليفون من استخدامات خارجية أو استخدامات لا تخص الفرع من أشخاص مجهولين.
وبعرض التساؤلات: هل تأكد الفرع من صحة الفاتورة، وسلامة الخطوط، وعدم استخدامها من متطفلين؟ وهل هي فاتورة فرع واحد أم فروع عدة؟ وكم هي المدة التي صدرت فيها الفاتورة؟ وهل أصبحت ملزمة الدفع أم أنه لا يزال هناك مراجعات لصحة الفاتورة بالمبالغ الفلكية؟ على محمد آل مرعي، متحدث هيئة عسير، وعد بالرد، وقال: "بإذن الله نزودكم بالمعلومات في حال توافرها بشكل دقيق".
كما عرضت "سبق" التساؤل على مدير إدارة الإعلام بشركة الاتصالات السعودية "stc" محمد الرشيدي، الذي اعتذر عن عدم التصريح، قائلاً إن تلك بيانات عملاء "أفراد أو مؤسسات خاصة أو حكومية"، ولا يمكن الكشف عنها، وإن الهيئة ستكشف التفاصيل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.