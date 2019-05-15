الصورة الأولى لكأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين 2019

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تداول المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة صورة لـ كأس دوري محمد بن سلمان 2019. ورصدت الصورة تواجد الكأس الذهبي في صندوق مُخصص له، حيث تفاعل معه جماهير الهلال وانصر، فنال تصميمه إعجابهم. وسيتوج نادي النصر في حالة تحقيقه الفوز على نادي الباطن الذي هبط رسميًا وذلك الخميس المقبل..، بينما في حالة تعثر النصر وفوز الهلال سيتوج الأزرق باللقب.





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