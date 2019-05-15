بعد وفاة ” دانة ” ..استشاري: التأثير النفسي قد يوقف القلب

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أكد استشاري الطب النفسي الدكتور فهد المنصور، أن التأثير النفسي قد يضر أعضاء بالجسم، وأهمها القلب.

وأوضح المنصور، أن التأثير النفسي قد تصل خطورته إلى أنه يكون سببا في توقف القلب.

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واستشهد الاستشاري بواقعة وفاة الطفلة ” دانة ” مشهورة ” السناب شات ” قبل أيام إثر أزمة قلبية مفاجئة، مشيرًا إلى أن حزنها الشديد لخروج والدها واخوتها بدونها سبب لها حزنًا وأثر على نفسيتها بشكل كبير رغم أن الموقف قد يبدو للبعض ” عادي ” .

وقال: ” قد يكون الأمر عاديًا للبعض، لكن الأهم ماذا يعني للشخص نفسه ” ،مضيفًا: ” بعض الناس يستخف بالأمر لكن الفكرة تكمن في مقدار ما يعنيه الأمر للشخص ذاته ” .

وضرب المنصور مثالا أيضُا بحالات الوفاة التي يكون سببها التعصب الكروي..، في حين أن السبب يبدو تافهًا للبعض، ناصحًا بعدم الغضب والتحكم في النفس.