عقاريون: ارتفاع حركة البيع والشراء في سوق العقار.. وهذه هي الأسباب

:



.

تحدث عقاريون عن سوق القطاع العقاري وحركته خلال الأشهر الماضية، موضحين تسجيل ارتفاع في حركة البيع والشراء، والأسباب وراء ذلك.

وأكد عدد من أصحاب مكاتب العقار ارتفاع المبيعات مع انخفاض أسعار العقار، مشيرين إلى أن من أهم الأسباب دعم الصندوق العقاري لـ 100 ألف مستفيد، إضافة إلى برنامج دعم العسكريين.

وقال استشاري المبيعات فيصل الكثيري إن سوق القطاع العقاري تجاوز مرحلة الركود، حيثُ تحرك بشكل كبير خلال الربع الأول من 2019، وذلك بسبب انخفاض أسعار العقارات، وأيضاً دعم الصندوق العقاري، ونصح الكثيري بأن الوقت الحالي هو الأنسب لامتلاك العقار.

Advertisements

ومن ناحية توجه ملاك العقار الجدد أوضح استشاري المبيعات أنه في الوقت الراهن يرى الأغلب احتياج ذلك، كما أن أكثر المستهلكين يتجهون لشراء الشقق وخصوصا الدورين، وأيضاً الفلل التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع.

وبنفس السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة رزا، وليد العيسى، إن ثقافة المجتمع تغيرت ونوعية الطلب اختلفت، حيثُ قديماً كان الطلب على أي وحدة سكنية..، أما في الوقت الحالي فالمستهلك أصبح واعياً، يبحث عن مقابل وخدمة وجودة.

وذكر العيسى أن التوجه قبل 20 سنة على الشقق كان فقط للإيجار وليس للتملك، واليوم كثير من المستهلكين يتملكون ويشترون الشقق ذات الجودة العالية، والقريبة من الخدمات.

