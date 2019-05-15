بالفيديو.. وزير التجارة يشرح نظام الإقامة المميزة الذي أقره مجلس الوزراء

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شرح وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي نظام الإقامة المميزة، الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته أمس (الثلاثاء).

وأوضح القصبي أن نظام الإقامة المميزة سيعزز من التنافسية ويمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية، كما أنه سيحد من ظاهرة التستر التجاري، والتي زادت في الربع الأول بنسبة 46 %.

وأضاف الوزير خلال لقاء مع قناة “العربية”، أن النظام سيمكّن غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة، ويمكنهم من الاستثمار وشراء العقار السكني والتجاري والصناعي.

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وأشار إلى أن نظام الإقامة المميزة سيجعل المستثمر واضحاً أمام المجتمع التجاري، ما يساهم في الحد من التستر والحد من هذا الاقتصاد الخفي، ويعيننا في بناء اقتصاد حقيقي وواقعي.

وأكد وزير التجارة أن المملكة تستهدف من هذه الخطوة نوعية معينة من المستثمرين وحاملي هذه الإقامة..، لتمكنهم من إضافة نوعية بما لا يزاحم أبناء الوطن، وليكونوا إضافة نوعية للبلد.



