مصادر: النائب العام يرفض الإفراج بكفالة عن المتحرشين بالفتيات

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قالت مصادر إن النائب العام الشيخ سعود المعجب، رفض الإفراج بكفالة عن المتحرشين بالفتيات الثلاث في الدمام والخبر وتبوك، ووجه بإحالتهم للمحكمة لإيقاع الجزاء الشرعي عليهم.

وكانت مقاطع متداولة خلال الأيام الماضية أظهرت 3 حالات تحرش بفتيات؛ الأولى تحرش شاب بفتاة داخل سيارة في الخبر..، والثانية تحرش شاب بفتاة داخل بقالة في الدمام، والثالثة تحرش شاب بفتاة داخل بقالة في تبوك.

وتمكّنت الجهات الأمنية من الإطاحة بالمتحرشين الثلاثة بعد توجيه من النائب العام بسرعة القبض عليهم، وذلك بعد التأكد من صحة مقاطع الفيديو المتداولة.

