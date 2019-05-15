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قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، إنه يعتبر أن أداء العمرة ليلة 27 من رمضان خسارة كبيرة، منتقداً مَن يحرصون على أداء العمرة في تلك الليلة، لافتاً إلى أن الشرع حثّ على اعتكافها.
وأضاف الشيخ المطلق في لقائه ببرنامج “فتاوى” على القناة “السعودية الأولى”، أنه يعرف أناساً يذهبون لأداء العمرة ليلة 27 من رمضان ثم يفاجأون بالزحام الشديد، فينتظرون عند باب الحرم إلى الفجر دون أن يعتمروا أو يقوموا تلك الليلة.
وأشار إلى أنه تلقى الكثير من الاستفسارات عن أناس ذهبوا لأداء العمرة في تلك الليلة ولم يتمكنوا بسبب الزحام وعادوا لبلادهم وتحللوا من إحرامهم، مؤكداً أنه لا يجوز التحلل من الإحرام إلا بعد إتمام العمرة.
وأوصى المطلق مَن يسكنون في المدن القريبة من مكة المكرمة بعدم أداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان، واستغلالها في القيام والاعتكاف حتى لا تضيع عليهم ليلة القدر..، مبيناً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر المطلق: أرى أن أداء العمرة ليلة 27 من رمضان “خسارة”.. لهذا السبب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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