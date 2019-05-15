رياضي / انطلاق بطولة الاتحاد السعودي لكرة اليد الشاطئية



الرياض 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

انطلقت أمس منافسات بطولة الاتحاد السعودي لكرة اليد الشاطئية بنسختها الثانية على ملاعب نادي الخليج بسيهات.

وشهدت الجولة الأولى من دور المجموعات فوز مضر على الهداية بشوطين دون مقابل ضمن المجموعة الأولى، وبنفس النتيجة استطاع الخليج التغلب على السلام ضمن المجموعة الثانية، وفي المجموعة الثالثة تمكن المحيط من الفوز على الهدى بشوطين مقابل شوط واحد.

وستتواصل منافسات البطولة اليوم بإقامة ثلاث مباريات ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث ستنطلق أولى المباريات عند الساعة 9:00 مساءً بين الصفا والهداية، وسيتبعها عند الساعة 10:00 مساءً مباراة النور مع السلام، وستختتم مباريات الجولة عند الساعة 11:00 مساءً بمواجهة ستجمع الترجي والهدى.

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07:54ت م

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