سياسي / مجلس النواب الليبي يدين الهجوم على محطتي ضخ للنفط في المملكة



طرابلس 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

أدان مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيله صالح، الهجوم الذي استهدف محطتي ضخ للنفط بالمملكة بواسطة طائرات بدون طيار مفخخة أمس الثلاثاء.

وعدّ المجلس في بيان له الهجوم محاولة من قوى الإرهاب الجبانة ضرب أمن واستقرار المملكة العربية

وأعرب المجلس عن تضامن الشعب الليبي ووقوفه الكامل مع المملكة حكومةً وشعبًا حيال أي عمل يُهدد أمن واستقرارها.

// انتهى //

07:46ت م

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طرابلس 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واسأدان مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيله صالح، الهجوم الذي استهدف محطتي ضخ للنفط بالمملكة بواسطة طائرات بدون طيار مفخخة أمس الثلاثاء.وعدّ المجلس في بيان له الهجوم محاولة من قوى الإرهاب الجبانة ضرب أمن واستقرار المملكة العربية السعودية والمنطقة.وأعرب المجلس عن تضامن الشعب الليبي ووقوفه الكامل مع المملكة حكومةً وشعبًا حيال أي عمل يُهدد أمن واستقرارها.// انتهى //07:46ت م0009

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