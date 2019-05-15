سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الجهود الدبلوماسية المحلية والإقليمية والدولية من أجل وقف إطلاق النار والعودة الى المسار الحوار السياسي بين الأطراف الليبية تحت رعاية أممية، مبينة الجهود التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، والمبعوث الأممي لليبيا غسان سلامه، وعدد من قادة الدول من أجل وقف إهدار الدم الليبي.

وأشارت إلى تصوّيت مجلس النواب في طبرق بالأغلبية على عدّ جماعة الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» وقرر تجريمها وحظرها في ليبيا، كما قرر المجلس تشكيل لجنة برلمانية لبحث موضوع السيطرة على إيرادات النفط من خلال الشركات الخاضعة للحكومة المؤقتة.

ونقلت تأكيد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا وصول أدوية لمعالجة الآلاف من المرضى في ليبيا.

وتطرقت إلى دعوة مجموعة من وكالات الإغاثة في ليبيا مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار لدعم من تقطعت بهم السبل وسط القتال حول طرابلس، سواء النازحين أو المهاجرين، حيث تقول المنظمة الدولية إن 66 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم، كما سقط 454 قتيلاً على الأقل منذ الخامس من أبريل.

وبينت تأكيد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن الرئيس إيمانويل ماكرون يريد الاجتماع بالقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر للحثِّ على وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام، موضحًا أن قائد الجيش الليبي يحل اليوم في باريس للقاء الرئيس ماكرون ومن قبل حل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج .

وعرجت الصحف الليبية على ترحيب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ببيان مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن ليبيا، مؤكدة تأييدها لدعوة الاتحاد للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار، مشددة على مضمون البيان الأوروبي الذي رأى أن الهجوم على طرابلس وما تلاه من أعمال عنف يهددان السلام والأمن الدوليين، وعلى رأس ذلك يمثلان تهديدًا لاستقرار ليبيا.

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07:16ت م

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