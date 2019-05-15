السعودية اليوم / أكثر من 65 متدربة بـ «مدرسة تعليم القيادة بجامعة القصيم» يحصلن على رخصة السياقة



بريدة 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

حصلت أكثر من 65 متدربة من الدفعة الجديدة بمدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة أمس ، على رخصة السياقة بعد اجتيازهن للاختبار النظري والفحص العملي، ليصل المجموع الكلي لعدد الخريجات منذ افتتاح المدرسة خلال الشهرين الماضيين لأكثر من 185 متدربة اجتازت الاختبار وحصلت على رخصة السياقة، وذلك بعد خضوعهن لبرنامج تدريبي بمعدل 30 ساعة تدريبية استطعن من خلاله اجتياز كافة الاختبارات النظرية والعملية.

حيث سعت مدرسة تعليم القيادة بالجامعة منذ افتتاحها إلى تخريج دفعات من المتدربين بصفة مستمرة وبشكل أسبوعي، حيث تم خلال هذا الأسبوع تخريج 3 دفعات بمعدل 65 متدربة، بالإضافة إلى عدد من الدفعات الأخرى المتوقع تخرجهن هذا الأسبوع أيضا، وحصولهن على رخص السياقة.

يذكر أن جامعة القصيم قد حرصت من خلال إنشاء مدرسة الجامعة لتعليم القيادة على تطبيق أفضل المواصفات العالمية لمدارس تعليم القيادة، مع تقديم برامج تدريبية مميزة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للنساء والرجال بجودة عالية، وتوفير نظام ومحتوى تعليمي متميز، مع المساهمة في نشر الوعي حول سلامة الطرق والسلامة المرورية لدى الجميع.

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06:16ت م

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