السعودية اليوم / مستشفى النور التخصصي بمكة يقدم خدماته لأكثر من 3 آلاف معتمر



مكة المكرمة 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

قدم مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى اليوم الثامن منه خدماته العلاجية المختلفة لأكثر من 3117 معتمرًا وسط استعدادات متكاملة وخطة تشغيلية لموسم رمضان لهذا العام 1440 هـ، تهدف إلى تقديم كافة الخدمات طبية والعلاجية المثالية لقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور فواز بن حمدي الجهني أن تم خلال الفترة المذكورة استقبال 953 معتمرًا ومعتمرة في العيادات التخصصية فيما تم استقبال 1677 معتمرًا ومعتمرة في أقسام الطوارئ كما تم تنويم 84 مريضًا منهم 41 معتمرًا و43 معتمرة إلى جانب إجراء الغسيل الكلوي لـ 395 مريضًا بالفشل الكلوي منهم 235 معتمرًا و 160 معتمرة بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية لأربعة معتمرين وأربع معتمرات.

وأكد أن المستشفى يعمل خلال موسم رمضان بكامل طاقاته السريرية لمواجهة الأعداد المتزايدة من الزوار والمعتمرين ويقدم الخدماته العلاجية كافة لهم بما يوازي ما توليه الحكومة الرشيدة من عناية واهتمام بقاصدي بيت الله العتيق ويتواكب مع اهتمامات ودعم وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية لوفود الرحمن.

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