السعودية اليوم / مدير الشؤون الإسلامية بحائل يتفقد أعمال ترميم مسجد الجراد



حائل 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي أعمال ترميم وتأهيل مسجد الجراد بحي مغيضة التاريخي، الذي يدخل ضمن المرحلة الأولى من برنامج صاحب السمو الملكي الأمير

ويأتي هذا مشروع تأهيل مسجد الجراد ضمن مشروعات الوزارة في منطقة حائل، المتضمنة إنشاء وإعادة وترميم الجوامع والمساجد بالمنطقة، التي تأتي في إطار اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على خدمة بيوت الله تعالى والعناية فيها.

وتفقد الدكتور العجيمي بعد ذلك مشروعات مشروع ترميم مسجد الزيد بحي المطار الذي افتتح مؤخراً، ومثله مشروع هدم وإعادة بناء جامع البصري بحي السويفلة، ووقف على مشروع هدم وإعادة بناء جامع قرية عمائر الروض، ومشروع ترميم وتأهيل جامع مركز السعيرة، ضمن مشاريع الوزارة التي بلغ إجماليها ( 3.198.273 ) مليون ريال.

وتابع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بحائل في جولته التفقدية سير العمل في مشروعات جوامع ومساجد يجري تنفيذها على نفقة فاعلي خير، مثل مشروع مسجد الشيخ سليمان العامر بحي المطار ، ومشروع مسجد الحازمي وملحقاته بحي الخزامى، وجامع الرشيدان وملاحقاته بحي النفل الذي بدأ باستقبال المصلين.

// انتهى //

05:49ت م

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حائل 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واستفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي أعمال ترميم وتأهيل مسجد الجراد بحي مغيضة التاريخي، الذي يدخل ضمن المرحلة الأولى من برنامج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظه الله ــ لتطوير وترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالتعاون الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .ويأتي هذا مشروع تأهيل مسجد الجراد ضمن مشروعات الوزارة في منطقة حائل، المتضمنة إنشاء وإعادة وترميم الجوامع والمساجد بالمنطقة، التي تأتي في إطار اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على خدمة بيوت الله تعالى والعناية فيها.وتفقد الدكتور العجيمي بعد ذلك مشروعات مشروع ترميم مسجد الزيد بحي المطار الذي افتتح مؤخراً، ومثله مشروع هدم وإعادة بناء جامع البصري بحي السويفلة، ووقف على مشروع هدم وإعادة بناء جامع قرية عمائر الروض، ومشروع ترميم وتأهيل جامع مركز السعيرة، ضمن مشاريع الوزارة التي بلغ إجماليها ( 3.198.273 ) مليون ريال.وتابع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بحائل في جولته التفقدية سير العمل في مشروعات جوامع ومساجد يجري تنفيذها على نفقة فاعلي خير، مثل مشروع مسجد الشيخ سليمان العامر بحي المطار ، ومشروع مسجد الحازمي وملحقاته بحي الخزامى، وجامع الرشيدان وملاحقاته بحي النفل الذي بدأ باستقبال المصلين.// انتهى //05:49ت م0291

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