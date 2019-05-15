السعودية اليوم / موفد الشؤون الإسلامية في أستراليا يزور النادي السعودي في ملبورن



ملبورن 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

قام موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لدولة أستراليا, بزيارة النادي السعودي في مدينة ملبورن، وتناول الإفطار مع المبتعثين السعوديين في النادي.

وألقى عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام الشيخ معاذ بن سعد التركي درساً توعوياً حول "نعمة الأمن واجتماع الكلمة" بعد صلاة المغرب، وذلك في إطار مشاركته الحالية في برنامج الإمام في رمضان الذي تنفذه الوزارة حالياً في 35 دولة حول العالم.

وتحدث التركي خلال الدرس الذي حضره عدد كبير من المبتعثين السعوديين عن نعمة الأمن واجتماع الكلمة، قائلاً: إن من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده نعمة الأمن، فقد امتن الله بهذه النعمة على كفار قريش وأمان بها على عباده المسلمين، وأن نعمة الأمن واجتماع الكلمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها، مبيناً أن هذه النعمة هي من النعم الكثيرة التي نعيشها في بلادنا المملكة العربية

ثم تطرق إلى بعض الأسباب التي تحفظ هذه النعمة العظيمة وهي الأمن وذكر منها: شكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك الاجتماع ونبذ الفرقة، وكذلك القيام بواجب السمع والطاعة للحاكم المسلم في غير معصية الله، ثم نبّه الشيخ الحضور إلى الحذر من الجماعات الضالة والمذاهب المنحرفة ونبذها، وأوصاهم بالالتفاف حول ولاة الأمر والعلماء.

وتأتي هذه الدروس ضمن الفعاليات المصاحبة لبرنامج الإمامة وتحظى بدعم ومتابعة مباشرة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد على أهمية رسالة البرنامج في تبصير الناس بأمور دينهم وما يقربهم من ربهم تبارك وتعالى، إلى جانب تعزيز قيم وسطية الإسلام وسماحته في نفوسهم.

// انتهى //

05:49ت م

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ملبورن 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واسقام موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لدولة أستراليا, بزيارة النادي السعودي في مدينة ملبورن، وتناول الإفطار مع المبتعثين السعوديين في النادي.وألقى عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام الشيخ معاذ بن سعد التركي درساً توعوياً حول "نعمة الأمن واجتماع الكلمة" بعد صلاة المغرب، وذلك في إطار مشاركته الحالية في برنامج الإمام في رمضان الذي تنفذه الوزارة حالياً في 35 دولة حول العالم.وتحدث التركي خلال الدرس الذي حضره عدد كبير من المبتعثين السعوديين عن نعمة الأمن واجتماع الكلمة، قائلاً: إن من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده نعمة الأمن، فقد امتن الله بهذه النعمة على كفار قريش وأمان بها على عباده المسلمين، وأن نعمة الأمن واجتماع الكلمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها، مبيناً أن هذه النعمة هي من النعم الكثيرة التي نعيشها في بلادنا المملكة العربية السعودية ونتفيؤ ظلالها، وما كانت هذه النعمة لتتحقق لولا وجود أسباب لها وأهمها: نعمة التوحيد التي نعيشها في بلادنا ولله الحمد فقد وعد الله من قام بالتوحيد بالأمن والأمان.ثم تطرق إلى بعض الأسباب التي تحفظ هذه النعمة العظيمة وهي الأمن وذكر منها: شكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك الاجتماع ونبذ الفرقة، وكذلك القيام بواجب السمع والطاعة للحاكم المسلم في غير معصية الله، ثم نبّه الشيخ الحضور إلى الحذر من الجماعات الضالة والمذاهب المنحرفة ونبذها، وأوصاهم بالالتفاف حول ولاة الأمر والعلماء.وتأتي هذه الدروس ضمن الفعاليات المصاحبة لبرنامج الإمامة وتحظى بدعم ومتابعة مباشرة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد على أهمية رسالة البرنامج في تبصير الناس بأمور دينهم وما يقربهم من ربهم تبارك وتعالى، إلى جانب تعزيز قيم وسطية الإسلام وسماحته في نفوسهم.// انتهى //05:49ت م0288

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