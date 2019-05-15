السعودية | حادث مروع يقتل مواطنا وزوجته وأولاده بجازان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حادث مروع يقتل مواطنا وزوجته وأولاده بجازان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- جازان - فضة عطيف لقيت أسره (مواطن وزوجته وأطفاله) مصرعها مساء اليوم إثر حادث تصادم مروع لثلاث سيارات، حول سيارة الأسرة إلى كومة من الحديد، ما أدى إلى مصرعهم جميعاً فيما أصيب قائدي المركبتين بإصابات بليغة. Advertisements وباشرت الحادث فرق الهلال الأحمر والدوريات الأمنية والدفاع المدني وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى. يذكر أن طريق الصوارمه المضايا يشهد حوادث مروعه ويعرف بطريق الموت وطالب الأهالي بتوسعته وإضاءته نظراً لضيق مساراته.

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