خدمة ” فُرجت ” خدمة سداد ديون المعسرين والموقوفين في قضايا مالية في السعودية

أعلنت منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، عن بشرى سارة للمعسرين الموقوفين في القضايا المالية الحقوقية.
وقالت “أبشر” على حسابها في موقع “تويتر”: “قريبًا عبر منصة أبشر.. خدمة فُرِجت والتي تتيح سداد ديون المعسرين الموقوفين في القضايا المالية الحقوقية”.
ماهي منصة ” أبشر ” :
الجدير بالذكر أن منصة أبشر تقدم عدة خدمات للمواطنين , التي تمكنهم من إكمال معاملاتهم الإلكترونية بكل يسهر وسهولة عن طريق المنصة الإلكترونية منها: خدمات الأحوال المدنية كتجديد وإصدار الهوية الوطنية , وخدمات الجوازات من إصدار وتجديد جواز السفر للسعوديين , وكذلك نظام الإقامة والكفالة وغير ذلك من الخدمات المتنوعة التي تقدمها منصة أبشر .
ماهي خدمة فُرجت :
خدمة فُرِجت والتي تتيح سداد ديون المعسرين الموقوفين في القضايا المالية الحقوقية”, وينتظر الكثيرون مزيدًا من المعلومات حول هذه الخدمة التي من شأنها إطلاق سراح المسجونين في قضايا مالية , وكذلك الموقوفة خدماتهم بسبب المديونية .
وسنقدم لكم عبر موقع ” نجوم مصرية ” شرح كامل لخدمة “فُرجت” بعد أن يتم تدشينها من قبل الجهات المختصة قريبًا.