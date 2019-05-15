بالصور: أمير الرياض يزور مدير عام المراسم بالإمارة في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية الرئيسية

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بالصور: أمير الرياض يزور مدير عام المراسم بالإمارة في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

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