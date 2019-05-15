مركز الإقامة المميزة: إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً لتحديد الشروط والإجراءات للحصول على الإقامة الرئيسية

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مركز الإقامة المميزة: إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً لتحديد الشروط والإجراءات للحصول على الإقامة

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