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*لهذه الأسباب كانت حرب اليمن*

*أمام الخطر.. لا.. لأنصاف الحلول*

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الحرب في اليمن لم تكن خيارًا سعوديًا، بل كانت حرب ضرورة دفع إليها سعي إيران وحلفائها في المنطقة من ⁧‫قطر‬⁩ إلى ⁧تركيا‬⁩ والإخوان *لبسط النفوذ على ⁧‫اليمن‬⁩ ومحاصرة دول الخليج*

لكم أن تتخيلوا أن السعودية لم تتدخل في الوقت المناسب‼ ماذا كانت ستصبح النتيجة يا ترى؟!

*الإجابة باختصار:*

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